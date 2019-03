Noto, bovini vaganti: sanzione per il proprietario di bestiame

Identificata la proprietà di 14 dei 30 bovini trovati sulla Ss 287 km 19, in territorio di Noto. A carico dei titolari di bestiame elevate sanzioni di 13 mila euro per assenza del codice pascolo, mancata comunicazione della movimentazione dei bovini, assenza dei controlli di profilassi prima della movimentazione e assenza del modulo di provenienza.

La decisione a seguito delle determinazioni assunte dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto da prefetto di Siracusa, Luigi Pizzi, e composto da agenti della polizia di Stato, Carabinieri di Noto, Guardia di Finanza, Asp di Siracusa e Polizia Municipale.