Siracusa, riparata e funzionante la navetta del cimitero

Riparata e funzionante la navetta del cimitero di Siracusa. Soddisfazione è stata espressa dall'ex consigliere comunale di Progetto Siracusa, Salvo Sorbello, il quale ha spiegato che quando occupava i banchi in Aula consiliare per "la manutenzione della navetta avevo destinato l’intero importo dei gettoni di presenza che mi spettavano ed a cui ho rinunciato - spiega - La navetta è infatti un mezzo indispensabile per consentire a tutte le persone con difficoltà di deambulazione di poter rendere omaggio alle tombe dei loro cari. Spero che questo sia un segnale importante per garantire in tutta la città la possibilità di muoversi in autonomia alle tante persone che non dispongono di un mezzo proprio”.