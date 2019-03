Siracusa, Erasmus Plus: al Vittorini accolti studenti da Polonia, Irlanda, Grecia, Portogallo e Croazia

Ospiti provenienti da Polonia, Irlanda, Grecia, Portogallo e Croazia, sono stati accolti all’ VIII Istituto Comprensivo “ Elio Vittorini” mattinata del 18 marzo, nell'ambito del progetto Erasmus Plus dal titolo “Once Upon an Island” che ha come filo conduttore l’elaborazione di un modello e lo scambio di buone pratiche.

Alla cerimonia, presieduta dal Dirigente Scolastico Pinella Giuffrida, era presente il sindaco Francesco Italia, che nel suo discorso di apertura, ha sintetizzato la valenza etica e culturale del progetto con queste toccanti parole: "Attraverso progetti come l’ Erasmus , noi costruiamo ponti e non muri, oltre a uno spazio geografico,condividiamo valori che includono la solidarietà e la pace, uniamo e nel contempo celebriamo le nostre culture, in modo che i nostri giovani possano costruire un futuro più luminoso. Questo è tutto ciò che amo dell’ Erasmus."

Gli studenti staranno a Siracusa una settimana. Di mattina gli studenti con i loro ospiti frequenteranno regolarmente le lezioni nelle loro classi,nel pomeriggio, invece , gli alunni italiani faranno da guide nell’ esplorazione dei siti archeologici più significativi di Ortigia e nella scoperta di luoghi suggestivi come l’ antico mercato della nostra città : un “percorso sensoriale nella gastronomia” non solo locale, che si concluderà con la visita dell’ antico paese di Agira, in provincia di Enna.