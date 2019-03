Il parlamentare siracusano Scerra: "Via della Seta utile per diffondere il made in Italy e il made in Sicily"

Voto favorevole alle risoluzioni di maggioranza ha annunciato alla Camera dei deputati, oggi, Filippo Scerra, M5S.

Tra i temi trattati durante il suo intervento la cosiddetta “Via della Seta”.

“Stiamo parlando di un accordo non vincolante né dal punto di vista giuridico né dal punto di vista politico – ha detto il deputato"

“Il rafforzamento dei rapporti commerciali potrà essere utile per diffondere il made in Italy e il made in Sicily – chiosa Scerra – l'export di arance siciliane in Cina sono solo l'inizio di una serie di traffici commerciali che valorizzeranno i prodotti tipici siciliani in Cina e che permetteranno una crescita economica della nostra regione”.