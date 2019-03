Siracusa, asilo nido di via Cassia: sì del Comune alle spese per gli arredi

La società cooperativa Garderie ha ottenuto l’autorizzazione dal Comune di Siracusa a “attivarsi per compiere tutte le attività necessarie all’avvio immediato della struttura dell'asilo di via Cassa, alla Mazzarona, avvertendo che l’importo massimo finanziabile dall’ente è pari a 12mila euro”.

Anche il Comune d'accordo con La Garderie sul fatto che “rinviare l’avvio del servizio che insiste in un territorio a forte degrado sociale per non compromettere ulteriormente l’inserimento dei minori”.

Nell'asilo di via Cassia mancano gli arredi necessari per una capienza di 46 posti.

Quella autorizzata dal Comune non è la cifra richiesta (22mila euro) e preventivata dalla stessa società cooperativa, “ma la faremo bastare per il necessario”, dicono i vertici de La Garderie. Che proseguono: “Quello di oggi è pur sempre un buon segnale. Una buona notizia sia per l’utenza fortemente disagiata del quartiere, sia per le 18 lavoratrici che attendono di ricominciare a lavorare”.