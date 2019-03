Siracusa, il Comune aderisce alla Giornata della memoria: corteo di scolaresche

Il Comune di Siracusa aderisce Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, organizzata dall'Associazione Libera per il 21 marzo, primo giorno di primavera.

L'iniziativa, giunta quest'anno alla sua XXIV edizione, prevede anche un corteo di scolaresche che partirà da viale Augusto con arrivo in largo XXV Luglio.

Pertanto giovedì 21 marzo dalle 9 alle 11, sarà attivo il il divieto di transito momentaneo in viale Augusto, corso Gelone, largo N. Calipari, viale A. Diaz, Foro Siracusano, corso Umberto 1°, Ponte Umbertino, piazza Pancali e largo XXV° Luglio.