Siracusa, entro quest'estate via alla riqualificazione di via Crispi: stamattina il vertice per la mobilità alternativa

Cominceranno entro quest'estate i lavori di riqualificazione di via Crispi a Siracusa.

Questa mattina si è tenuto un vertice per definire la viabilità alternativa durante i lavori e creare, quindi, meno disagi possibili alla mobilità cittadina.

Al tavolo il vicesindaco Giovanni Randazzo, vertici dell'azienda che dovrà effettuare i lavori, Polizia Municipale ed esponenti del Comune del settore Viabilità.

Si è trattato di un primo incontro per mettere sul tavolo strategia per andare incontro a commercianti, turisti e cittadini. Nessuna decisione presa, al momento. Solo la volontà di aprire dei canali di comunicazione con tutti gli attori coinvolti, in primis commercianti, per realizzare un piano di viabilità alternativo valido.

Il progetto è stato presentato, approvato e finanziato già dall'Amministrazione Garozzo. Adesso sembra che da un progetto si passi alla fase operativa.

Gli interventi in programma prevedono: rifacimento del sottofondo stradale, applicazione basole, sistemazione marciapiedi e nuovo impianto di illuminazione