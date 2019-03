Noto, ha giurato questa mattina il neo assessore Giovanni Campisi

Lavori pubblici, Igiene urbana, Programmazione, Modernizzazione ed efficientemento dei servizi comunali, Arredo urbano, Servizi cimiteriali, Patrimonio comunale, Giardini e aree a verde: sono queste le rubriche assegnate dal sindaco di Noto, Corrado Bonfanti al neo assessore Giovani Campisi che questa mattina ha giurato nella Sala degli Specchi di Palazzo Ducezio.

Il sindaco Corrado Bonfanti ha inoltre nominato come vicesindaco l’attuale assessore alla Cultura Frankie Terranova.

"Stiamo completando la squadra assessoriale - ha detto il sindaco Bonfanti aprendo la conferenza di presentazione - con una nomina logica come quella di Giovanni Campisi, persona che sa come ragiona questa amministrazione comunale e che già conosce i colleghi della Giunta. Portiamo avanti un programma condiviso e che ci vedrà impegnati anche dopo la scadenza del mio mandato. Prima dicevo che Noto è un treno in corsa e non andava fermato, adesso diremo che è il Val di Noto un treno in corsa e noi, che abbiamo una grande responsabilità in termini di governance di tutto il sud est, dobbiamo continuare a guidarlo".

Sull'assegnazione dell’incarico di vicesindaco all’assessore alla Cultura Frankie Terranova: "E’ stata una scelta difficile - ha concluso Bonfanti - considerando la validità dei componenti della Giunta comunale. Ho preferito nominare l’assessore Terranova per la sua esperienza, avendolo accanto ormai dall’inizio del mio mandato, e per la sua completezza nella visione generale della macchina amministrativa".