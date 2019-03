Avola, un numero verde dal Comune a disposizione dei cittadini

E' stato messo a disposizione dei cittadini, da parte del Comune di Avola, un numero verde in cui registrarsi (800 960226) per sapere in tempo reale cosa accade in città: dall'allerta meteo agli eventi naturali, dalle comunicazioni istituzionali alla gestione dei rifiuti.

Saranno automaticamente chiamati tutti i telefoni fissi, ma se si vuole utilizzare il servizio per i telefoni cellulari sarà necessario registrarsi chiamando il numero verde.