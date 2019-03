Siracusa aderisce alle giornate del cinema quebecchese

Anche Siracusa, grazie alla collaborazione con Film Commission di Siracusa e Pro Loco Siracusa, aderisce all'edizione 2019 de' “Le giornate del cinema quebecchese/Journées du cinéma québécois en Italie”.

“Questa edizione – ha spiegato il regista canadese Joe Balass, curatore della rassegna - ha uno sguardo al femminile. Sono le donne spesso registe esordienti, a ricostruire le paure, a immaginare gli amori, a intuire le follie. In questo cinema che arriva dal Québec, le voci come sempre sono sussurrate, in una rapsodia di emozioni e di contraddizioni. Alla ricerca della felicità, tra il tempo perduto e quello immaginato, racconti di emancipazione, di sessualità, di solidarietà”.

Questo il programma della rassegna che si terrà alla sede della Pro Loco in Piazza Santa Lucia, ingresso gratuito:

martedì 26 marzo – h 18:00

FY ÉRIC di Geneviève Dulude-De Celles 6m / Colore / 2018

NOUVEL AN di Marc-Antoine Lemire 11m / b+n / 2016

SASHINKA di Kristina Wagenbauer 78m / Colore / 2018

giovedì 28 marzo – h 18:00

MACROCOSMIC di Craig Commanda 4m / Colore / 2016

PILE OU FACE di Fernand-Philippe Morin-Vargas 16m / Colore / 2018

IMPETUS di Jennifer Alleyn 94m / Colore / 2018

venerdì 29 marzo – h 18 : 00

LE CLITORIS di Lori Malépart-Traversy 3 m / Colore / 2016

FAUVE di Jérémy Comte 17m / Colore / 2018

CLAIRE L’HIVER di Sophie Bédard Marcotte 65m / Colore / 2017