La Sp 45 Cassaro-Montegrosso a breve tornerà arteria principale

La strada provinciale 45 Cassaro-Montegrosso, inagibile a causa di una frana avvenuta il 03 Dicembre 2018, a breve potrà ritornare ad essere arteria principale di comunicazione stradale con il capoluogo aretuseo. Buone notizie quindi per gli abitanti dei Comuni di Ferla e di Cassaro.

"Ringraziamo per questo il Presidente Musumeci, l'Assessore Regionale Falcone, l'Assessore Bandiera e l'onorevole Cannata per il forte interessamento" - commenta il sindaco di Ferla Michelangelo Giansiracusa.