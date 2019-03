Siracusa, l’ Associazione DiversaMente compie 10 anni: convegno all'Urban Center

Compie 10 anni l’Associazione DiversaMente che, in occasione della XIV Giornata Mondiale della Persona con Sindrome Down, organizza un convegno venerdì 22 marzo, all'Urban Center in Via Nino Bixio, 1 Siracusa ore 17, in collaborazione con Città Educativa.

Interverranno : il Dott. Daniele Minniti, psicologo, e la Dott.ssa Valeria D’Ambra, psicologa.

Sono previste le testimonianze di un genitore e di un ragazzo di DiversaMente.

“Per dare spazio e voce ai talenti e alle competenze dei ragazzi della nostra Associazione, abbiamo previsto un contributo artistico – dice la Dott.ssa Valeria D’Ambra, socia fondatrice e vicepresidente di DiversaMente – “Sarà allestita una Mostra di dipinti realizzati da Alessia D’Ambra; inoltre, gli altri ragazzi saranno coinvolti all’accoglienza e nella gestione dell’aperitivo”.