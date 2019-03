Gemellaggio Rosolini-Frankenthal, arriva in Sicilia una delegazione tedesca

Dopo la firma di gemellaggio tra città, Rosolini attene la visita istituzionale della città tedesca di Frankenthal, che avverrà dal 22 al 25 marzo.

“La visita istituzionale della delegazione di Frankenthal Rosolini, a seguito del nostro invito, - afferma il Sindaco Pippo Incatasciato – rafforza la ferma volontà di proseguire nel confronto tra le due comunità sui temi comuni dell’attività amministrativa, della promozione culturale, sociale, sportiva e commerciale e trovare ulteriori stimoli e temi sui quali proseguire il cammino comune. Come già detto in altre occasioni, la sottoscrizione del gemellaggio non è un punto di arrivo ma rappresenta la base per continuare con più slancio in tale ambizioso progetto proseguendo nel solco già tracciato e promosso in questi anni di lavoro costante che ci hanno portato lo scorso 26 ottobre alla sottoscrizione dell’atto di gemellaggio tra le nostre due Città. Con questi obbiettivi – conclude Incatasciato - accogliamo ancora una volta calorosamente gli amici di Frankenthal per far conoscere loro ulteriori peculiarità dei nostri luoghi e fargli sentire tutto il nostro calore”.