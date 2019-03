Priolo Gargallo, rapina aggravata: 2 anni e 10 mesi di reclusione per una donna

Deve scontare una pena di due anni e 10 mesi di reclusione per il reato di rapina aggravata, in concorso, commessa a Priolo Gargallo nel dicembre del 2017. A finire in manette, in ottemperanza ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Siracusa, Lidia Zocco, 49 anni, residente a Priolo Gargallo, già agli arresti domiciliari per la stessa causa.