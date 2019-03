Siracusa, #TuttiInsieme: l'appello dell'Ortigia alla città

#TuttiInsieme è diventato l'hashtag ufficiale con il quale i giocatori, il tecnico e la società dell'Ortigia si appellano ai siracusani in vista della partita di sabato pomeriggio con il Posillipo, quarto in campionato, per tentare il sorpasso (o l'allungo, nel caso in cui fosse confermata la revoca della vittoria a tavolino dei napoletani contro il Recco). L'obiettivo è vincere per compiere un altro passo fondamentale nella strada verso la Final Six.

"I siracusani, nei momenti importanti, - afferma capitan Massimo Giacoppo - di solito rispondono alla grande. A questo punto della stagione, abbiamo sempre potuto contare su un pubblico numeroso e molto partecipe. Come è stato a Catania per l'Euro Cup e come è stato in campionato, nei momenti più attesi, la tribuna si è riempita e la città ha partecipato. Noi siamo pronti e contiamo su di loro, sul loro apporto, per avere il quattordicesimo uomo in squadra”.

"Sarà una bellissima partita – gli fa eco mister Stefano Piccardo – con un avversario blasonato e forte. Mi auguro che la gente venga a sostenerci, che i tifosi siano tanti e che si possa affrontare questa gara tutti insieme”.