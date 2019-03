Oggi Giornata mondiale del riuso, i rifiuti come risorsa

Si celebra oggi, lunedì 18 marzo, la Giornata Mondiale del Riciclo, che vuole sensibilizzare proprio sulla necessità di riflettere su ciò che sprechiamo e gettiamo via, sul riuso di materiali e oggetti per preservare il pianeta dal sovrasfruttamento. Il problema è globale e bisogna cambiare mentalità, sia i governi sia i singoli cittadini.

Questa seconda edizione della Giornata mondiale si focalizza sul "riciclo nel futuro", cioè sul potere della gioventù, dell'istruzione e dell'innovazione per garantire un futuro alla terra. Obiettivo per tutti, dunque, è l'economia circolare cioè l'uso di oggetti e il riuso dei materiali riciclabili, a cui viene data una seconda vita perchè sono considerati risorse e non rifiuti.