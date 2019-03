Sicula Leonzio, Dubickas e Megelaitis convocati nella Under 21 della Lituania

Sono stati convocati nella Under 21 della Lituania i giocatori della Sicula Leonzio Edgaras Dubickas e Linas Megelaitis, per le due amichevoli del 22 e il 26 marzo.

Dubickas e Megelaitis hanno raggiunto oggi Vilnius per aggregarsi alla nazionale Under 21 e si alleneranno in Patria fino al 26 marzo. In questo periodo giocheranno in amichevole con i parietà della Bielorussia e con l’FC Stumbras (squadra della Lyga A, massima serie lituana).