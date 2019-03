Siracusa, delegazione giapponese alla scoperta di limoni, arance e pomodori Igp

Arriverà giovedì 21 marzo da Tokio una delegazione giapponese per scoprire i territori dove nascono i limoni di Siracusa Igp, le arance rosse siciliane Igp e i pomodori di Pachino Igp.

La missione nipponica, formata da due buyer di prodotti ortofrutticoli freschi, due giornalisti di lifestyle e food e una trade analyst, avrà modo di entrare a contatto con la base produttiva e commerciale dei tre prodotti Igp fra le province di Siracusa e Catania, che condividono volumi produttivi significativi, elevati standard qualitativi, concomitanza stagionale e contiguità territoriale.

L'iniziativa è frutto di una collaborazione fra l’Italian Trade Agency (ICE - Ministero dello Sviluppo Economico) e i consorzi di tutela dell'Arancia rossa di Sicilia Igp, del Limone di Siracusa Igp e del Pomodoro di Pachino Igp.

I tecnici giapponesi avranno l’opportunità di conoscere i cicli produttivi delle tre Igp: la delegazione giapponese avrà l’opportunità di immergersi nella realtà agricola, fra visite in campo e nei magazzini di confezionamento delle tre Igp, intervallate dalla scoperta di alcuni preziosi gioielli del territorio, come Vendicari, Ortigia, e il centro storico di Catania.