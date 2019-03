Carlentini, trascinava un cane con una corda da una moto: denunciato

Viaggiava in via Nazionale a bordo del suo ciclomotore e trascinava un cane per mezzo di una corta corda al collo. E' stato denunciato, dai Carabinieri di Carlentini, un pensionato, F.S. di 76 anni, fermato dai militari e denunciato per maltrattamento di animali.

All’animale sono state trovate escoriazioni superficiali ai cuscinetti plantari e sullo sterno del cane, così per come refertato dal veterinario dell’Asp di Siracusa. Il cane, in attesa di essere affidato a idonea struttura, è stato preso in cura, volontariamente, da un carabiniere.