Siracusa, Giornate Fai di Primavera 2019: 3 i siti da riscoprire

Il 23 e il 24 marzo torna l'appuntamento con le Giornate Fai di Primavera 2019 in provincia di Siracusa. La manifestazione giunta quest'anno alla 27ma edizione, propone 3 siti da riscoprire e valorizzare tra Siracusa e provincia.

Nel capoluogo sarà aperto ai visitatori il Convento Regio di San Domenico, in Piazza San Giuseppe, che riapre dopo 153 anni dal suo smembramento. Sarà offerta ai visitatori la possibilità di accedere nell'antica Chiesa di San Domenico costruita dall'Imperatore Federico II nel 1222. Sarà anche possibile ammirare le opere d'arte che arricchivano gli altari della Chiesa, oggi esposte alla Galleria regionale di Palazzo Bellomo.

Il secondo sito si trova a Lentini, dove sarà proposto l'itinerario "Viaggio nei luoghi del martirio e della città medievale.

A Sortino, infine saranno riscoperti quartieri e strade della città sepolta e si potranno ammirare le opere d'arte conservate nei musei e nella Chiesa Ciceroni apprendisti saranno gli studenti delle scuole medie e superiori che sveleranno storie, segreti e aneddoti legati ai luoghi.

“Pieno e incondizionato sostegno da parte della Amministrazione di Siracusa alle Giornate FAI di Primavera - ha dichiarato l'assessore alla cultura del Comune di Siracusa, Fabio Granata - L'iniziativa che rappresenta un modello per riscoprire tasselli del nostro patrimonio culturale negato, ma nello stesso tempo per proporre soluzioni per riattivarne la valorizzazione e il godimento. Il Comune - ha aggiunto - in collaborazione con la Facoltà di Architettura, sta monitorando gli spazi rilevanti che allo stato non sono fruibili, per garantire attraverso un meccanismo di assegnazione di tesi di laurea, un parco progetti per arrivare al loro recupero. A tal proposito insieme alla collega Giusy Genovesi e al preside Bruno Messina stiamo lavorando anche su questa iniziativa Fai tendente a rilanciare l'opportunità di rigenerazione di questo luogo federiciano straordinario che si trova al centro della città: il convento di San Domenico”.