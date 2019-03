Palermo, Blutec: sit-in operai davanti Regione

Attimi di tensione davanti alla Presidenza della Regione siciliana, a Palermo, dove è in corso un sit-in degli operai della Blutec di Termini Imerese. Sono circa 200 i manifestanti che stanno bloccando la circolazione in piazza Indipendenza e sono in attesa di capire se il governo li riceverà come chiesto da Fim, Fiom e Uilm.