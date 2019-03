Buccheri, Ucsi Sicilia: conversazione con Paolo Borrometi

“Beati i perseguitati per la giustizia perché di essi è il regno dei cieli” (Mt 5,10) è il titolo della conversazione con il giornalista di TV2000 e direttore de “La Spia”Paolo Borrometi, che si terrà mercoledì 20 marzo alle ore 18.30, al centro “Sant’Ambrogio” in via Ignazio Barberi, a Buccheri. L’iniziativa è promossa dalla parrocchia Sant’Ambrogio, dal Comune, dall’Ucsi, dalla sezione provinciale Ucsi di Siracusa.

Borrometi dialogherà con Salvatore Di Salvo, consigliere nazionale Ucsi e presidente provinciale dell’Ucsi di Siracusa.