Siracusa, Gaetano Tranchina vicepresidente Confassociazioni Sicilia

Gaetano Tranchina, 49 anni, siracusano, è stato eletto vice presidente di Confassociazioni Sicilia il soggetto di rappresentanza unitaria delle Associazioni che esercitano attività professionali non organizzate in ordini e collegi.

Insieme a Tranchina ci sono Antonio La Ferrara, Presidente, Sebastiano Truglio, Vicepresidente con delega ai Rapporti industriali, Mario Rapisarda, Vicepresidente con delega agli Enti di formazione, Enrico Facciolà, Segretario generale.

Oltre che nelle sue attività imprenditoriali Tranchina è attivo in campo sociale , ricoprendo anche la carica di consigliere nazionale di “Fiaba” l’associazione che in Italia conduce campagne e battaglie per l’abbattimento delle barriere architettoniche e culturali.