Siracusa, pensionamenti al Comune: interrogazione del consigliere Bonafede

I possibili disservizi causati dai pensionamenti di diversi componenti del personale comunale, grazie anche alle possibilità offerte da quota 100 al centro di un'interrogazione a risposta scritta presentata all'assessore al personale dal consigliere comunale Sergio Bonafede.

Il consigliere chiede "quali provvedimenti preventivi l'amministrazione intenda adottare per scongiurare disservizi nei confronti dei cittadini, in che tempi potrà essere effettuato un attento monitoraggio dei posti che saranno scoperti entro il 2019 e come intenda procedere per il reclutamento di personale per fronteggiare le carenze di organico".