Flat tax, Salvini: "Nel 2019 a lavoratori dipendenti"

Matteo Salvini torna ad insistere sulla Flat Tax: "Non abbiamo smesso di lavorarci giorno e notte, nel 2019 ci sarà una flat tax per i lavoratori dipendenti". La proposta riguarderebbe una doppia aliquota sul reddito familiare, con deduzioni progressive per ogni componente a seconda della soglia di reddito annuale. La Lega rilancia la proposta a ridosso delle Europee ma, sul provvedimento, servirà un lavoro lungo e dall'esito incerto. Una simulazione del Mef dello scorso febbraio assegnerebbe alla flat tax familiare un costo da 59,3 miliardi, cifra di fatto insostenibile in una congiuntura dove Roma dovrà innanzitutto trovare i fondi per evitare lo scatto delle clausole di salvaguardia. Di Maio, sulla proposta, apre ma con prudenza. "Sono fiducioso che sulla Flat tax familiare troveremo una soluzione ma l'importante è non fare facili promesse alla Berlusconi", avverte il leader del M5S. Fdi rilancia la "sua" Flat tax come "unica proposta realistica" mentre la Lega confuta lo studio del Mef in quanto antecedente all'elaborazione della Flat tax-Fase II, rivolta a tutte le famiglie fino a 50mila euro di reddito.