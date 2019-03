Roma, è morto Mario Marenco protagonista della Tv di Arbore

E' morto a Roma, all'età di 85 anni, l'attore e umorista Mario Marenco, indimenticabile protagonista della tv di Renzo Arbore e Boncompagni.

Dopo il debutto in tv con Cochi e Renato e Enzo Jannacci nel programma "Il buono e il cattivo", raggiunse il successo nel 1970 in radio con Alto gradimento. Fu l'inviato Mr Ramengo dell'Altra domenica, protagonista di programmi come Odeon,Sotto le stelle e Indietro tutta dove interpretava Riccardino. E' stato anche attore per il cinema e autore di libri umoristici editi da Rizzoli.