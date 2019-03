Il Siracusa fa 0-0 a Bisceglie, partita con poche emozioni

E' stata una partita senza particolari emozioni quella di oggi tra Bisceglie e Siracusa, terminata a reti inviolate. Nel primo tempo il Siracusa ha avuto qualche occasione in più degli avversari: al 16' tiro di Vazquez dalla distanza che impegna Cerofolini;ancora Vazquez si fa vedere di testa al 26'. Al 30' decisiva la deviazione di Turati su tiro di Starita. Al 39' cross di Daffara, ma Di Sabatino e Talamo non riescono a ribadire in rete.

Il primo tempo si chiude sullo 0-0.

Nella ripresa al 49' Daffara di testa in area non riesce ad inquadrare la porta. Al 58' Crispino è reattivo sulla conclusione di Longo.

Inizia poi la girandola delle sostituzioni e nessuna azione di rilievo fino al triplo fischio finale che sancisce la fine della partita.

"Sapevamo che era una partita difficile - dichiara a fine gara l'allenatore azzurro, Ezio Raciti - il Bisceglie veniva da 4 risultati utili, il campo irregolare e duro ha reso impossibili le giocate veloci ed entrambe le squadre avevano sempre la possibilità di riorganizzarsi. Nel primo tempo - aggiunge - abbiamo settato il ritmo, un pari che lascia un po' di amaro in bocca ma va bene lo stesso. Avevamo preparato la partita con tre dietro la prima punta, poi in partita le cose cambiano e abbiamo optato per attaccanti con tipologie diverse. Era importante muovere la classifica, per noi - conclude - sono tutte finali è inutile fare tabelle".