Fuori servizio nella zona industriale, a Melilli la Protezione civile consiglia di "chiudersi in casa"

Una fuoriuscita di idrocarburi mischiati a vapore nella zona industriale ha causato forti odori molesti a metà mattinata a Melilli, tanto che la Protezione civile ha vivamente consigliato gli abitanti del Comune ibleo in via precauzionale di chiudersi in casa, tenendo porte e finestre ben chiuse, almeno fino a quando la situazione non sarà risolta .

L'inconveniente, secondo quello che hanno reso noto i vigili del fuoco, si sarebbe verificato in un impianto della Versalis in fase di avviamento. La percentuale elevata di umidità e il vento calmo avrebbero impedito il rapido dissolversi dei mismi olfattivi.