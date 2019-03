Siracusa, Generosa Eurialo sconfitta ad Augusta

L’Eurialo cede 3-0 con l'Augusta ma esce dal campo a testa alta.

Il primo set termina 25-22 per le locali; nel secondo parziale le verdeblù si fermano a 21 e nel terzo a 22, raccogliendo comunque gli applausi dei presenti.

“Brave le nostre ragazze per lo spirito con cui hanno affrontato questa partita – ha detto il tecnico Viviana Olindo – Non si sono mai disunite mostrando grande volontà e impegno. La prova è stata buona anche se non siamo riuscite a portare a casa neanche un set”. Tra sei giorni nuovo derby in trasferta per l’Eurialo, che sarà impegnata ad Avola contro una squadra alla sua portata e con la quale avrà la possibilità di lottare ad armi pari".