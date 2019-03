Pachino, ferito in un agguato Corrado Vizzini: raggiunto da 4 colpi di pistola è in prognosi riservata

Agguato ieri sera a Pachino ai danni di Corrado Vizzini, 55 anni della famiglia dei "Marcuotto" dediti allo spaccio di stupefacenti e che operano da indipendenti nelle dinamiche malavitose locali.

Non erano ancora le 21, Vizzini stava rientrando a casa a bordo di un motorino, quando giunto all'angolo tra via De Sanctis angolo via dei Mille, gli sono stati esplosi contro 8 colpi di pistola, 4 dei quali lo hanno raggiunto all'addome, ad un braccio, ad una gamba e ad un gluteo. L'uomo si è accasciato a terra. Trasportato all'ospedale di Avola, Vizzini è stato sottoposto ad intervento chirurgico ed è stato ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto è intervenuta la Polizia che sta lavorando alla ricostruzione dell'accaduto senza tralasciare alcun particolare.

L'anno scorso il figlio di Corrado Vizzini, Giovanni, è stato arrestato perché ritenuto responsabile del tentato omicidio di Giuseppe Aprile. Un tentato omicidio che era arrivato dopo che Corrado Vizzini era stato "pestato".