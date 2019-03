Siracusa, si avvicina la riqualificazione di via Crispi: martedì vertice per definire la viabilità alternativa durante i lavori

E' stato convocato per martedì 19 marzo un vertice per definire la viabilità alternativa durante i lavori in via Crispi e creare meno disagi alla mobilità cittadina.

La riqualificazione della strada che porta alla stazione di Siracusa è in calendario da tempo. Il progetto è stato presentato, approvato e finanziato già dall'Amministrazione Garozzo. Adesso sembra che da un progetto si passi alla fase operativa.

Gli interventi in programma prevedono: rifacimento del sottofondo stradale, applicazione basole, sistemazione marciapiedi e nuovo impianto di illuminazione