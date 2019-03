Siracusa, il Piano particolareggiato di Ortigia sul sito del Comune

E' già sul sito del Comune di Siracusa il Piano particolareggiato di Ortigia. A darne notizia l'assessore Giusy Genovesi, che regge le rubriche dell'Urbanistica e della Protezioni civile.

Lo strumento vanta le tavole grafiche e regolamenti digitalizzati, lavoro realizzato dagli uffici Centro storico e Informatica.

"Considero di alto valore civico – afferma l'assessore Genovesi – mettere i cittadini nelle condizioni di potersi relazionare con la pubblica amministrazione, lì dove è possibile, in modo diretto o senza troppe mediazioni utilizzando le enormi possibilità date dall'informatica. In questo senso, ho deciso di indirizzare il mio lavoro di assessore e devo ringraziare i funzionari che hanno condiviso questa impostazione apportando aggiustamenti e modifiche o implementando le informazioni già presenti nel sito. Nello specifico, la pubblicazione del Piano particolareggiato di Ortigia colma una carenza decennale e rientra nell'azione di governo dell'amministrazione Italia".

Le informazioni di protezione civile, invece, erano già presenti ma, per la loro importanza, sono state rese più facilmente accessibili saltando alcuni passaggi.