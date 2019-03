L'Ortigia vince contro il Bogliasco e conquista 3 punti nella corsa verso la Final Six

L'Ortigia vince e conquista tre punti preziosissimi nella corsa verso la Final Six. Gli uomini di Piccardo espugnano l'ostica piscina di Bogliasco con un 11-8 che arriva al termine di una partita molto dura e nervosa, come previsto alla vigilia. La gara si mantiene abbastanza in equilibrio ma l'Ortigia rimane avanti di due lunghezze a metà gara. Nel terzo tempo, dopo l'allungo firmato da Espanõl Lifante (4 gol per lui oggi), il Bogliasco reagisce e, in un minuto e mezzo, segna tre reti portandosi sul 7-7. I biancoverdi non si disuniscono, reggono il colpo e continuano a giocare rimettendosi avanti di una lunghezza nonostante l'uscita di Napolitano (espulso per proteste e a rischio squalifica) e Jelaca (per limite di falli). Nell'ultima frazione, con il sette siracusano ancora avanti di un solo gol, vanno fuori anche Cassia e Abela per limite di falli. L'Ortigia si ritrova con gli uomini contati ma non molla e centra l'allungo decisivo che fissa il punteggio sull'11-8 finale.

"Una partita durissima, difficilissima. - commenta l'allenatore Stefano Piccardo - Devo dire che siamo andati molto bene sotto l'aspetto mentale. Abbiamo tenuto, l'abbiamo vinta due volte questa partita. Sul 7-4 ci sono state un paio di decisioni che non ho ancora capito, ma in ogni caso noi abbiamo sbagliato qualcosa, eravamo lunghi e abbiamo preso due gol evitabili. Poi il peggio è arrivato dopo, con le espulsioni di Napolitano e l'uscita di Jelaca e infine, nel quarto tempo, con quelle di Abela e Cassia".

Un momento complicato che però l'Ortigia è riuscita a superare grazie anche alla bravura dei suoi giocatori più esperti: "Non avevamo più cambi – conclude Piccardo – abbiamo terminato in 7 contati. Ma siamo stati bravi, dopo il momento difficile siamo rientrati subito in partita. Mi son piaciute moltissimo le prestazioni di Giacoppo ed Espanõl, che hanno fatto una grande partita. Questa è una vittoria fondamentale, ora potremo lavorare per giocare al meglio la prossima importantissima sfida con il Posillipo".