Siracusa, mobilità: Zito-Ficara "Il Piano urbano non è "sostenibile"

Sarà affrontato martedì 19 marzo alle 15, all'Urban Center, il tema della mobilità sostenibile a Siracusa, durante un incontro organizzato dalla quarta commissione consiliare presieduta da Ferdinano Messina . Sarà un'occasione per "sottolineare gli errori e premere pubblicamente perché vi sia il giusto coinvolgimento dei cittadini", sottolineano Paolo Ficara e Stefano Zito, rispettivamente parlamentare nazionale e deputato regionale del MoVimento 5 Stelle.

"Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile così come adottato dal Comune di Siracusa è una delusione. - dichiarano i grillini - Non è un Pums nella definizione europea dello strumento. La mobilità ciclabile rimane marginale rispetto al traffico automobilistico. E’ appena un normale Piano Urbano del Traffico dove qua e là spunta, tra le pagine, la parola sostenibile. Il Movimento 5 Stelle ha presentato diverse idee e soluzioni per migliorarlo e siamo pronti a lavorare alle necessarie modifiche in consiglio comunale per fare assumere a tale strumento una rotta realmente sostenibile", concludono Stefano Zito e Paolo Ficara (M5S).