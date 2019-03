Siracusa, hashish e cocaina nella cassetta delle lettere: un arresto

E' stato sorpreso mentre vedeva dosi di sostanza stupefacente ad un assuntore locale in via Immordini a Siracusa. E' finito in manette Mirko Giardina, 22 anni, disoccupato siracusano con precedenti di polizia, per spaccio di stupefacenti.

A bordo dell'auto di uno degli acquirenti, i militari hanno trovato 6 grammi di hashish appena acquistati dal Giardina. Inoltre, dopo aver effettuato un’accurata perquisizione personale nei confronti del 22enne ed un’ispezione della zona di spaccio, i Carabinieri hanno rinvenuto 73 dosi di hashish e 6 dosi di cocaina confezionate singolarmente, per un totale di circa 160 grammi di stupefacente, nascosti all’interno di una cassetta postale di un condominio, utilizzata come posto sicuro dove nascondere la droga e da cui prelevarla volta per volta.

L'arresto a seguito di indagini e di osservazioni da lontano da parte dei Carabinieri. Il ragazzo è stato tradotto ai domiciliari.