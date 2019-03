Siracusa Protagonista, spostata la fermata del corso Gelone al civico 25: le paline restano

Spostata Ia fermata Bus che da tempo era stata istituita all'altezza del civico 52 di corso Gelone al civico 92, ma le paline, cioè le tabelle che indicano orari e corse, sono rimaste ancora al loro posto. A dirlo Vincenzo Vinciullo, Presidente emerito della Commissione ‘Bilancio e Programmazione’ all’ARS, insieme a Vincenzo Salerno e Stefania Barone, rispettivamente Coordinatore e Vicecoordinatore Cittadino del movimento “Siracusa Protagonista”.

Secondo i tre, i cittadini che non conoscono questo spostamento avrebbero lamentato disagi.

"Gli autisti dell’Ast non possono fermarsi e, di conseguenza, i cittadini accusano l’Ast di creare un disservizio a loro danno. Ma sia chiaro, l’Ast non ha alcuna responsabilità" - dicono