Siracusa, seguiva le vittime fino a casa per rubare loro la borsa anche con violenza: arrestato

Seguiva le sue vittime, in qualche caso donne anziane, fin dentro l'androne del condominio in cui abitavano per poi rubare loro la borsa e denaro. Sono scattate questa mattina, alle prime luci dell'alba, le manette nei confronti di Sebastiano Violante, Siracusano, pregiudicato di 41 anni. Secondo la Polizia di Stato, a seguito di indagini svolte con il supporto delle telecamere di videosorveglianza svolte su direttive del Sostituto Procuratore Dott.ssa Francesca Eva e con il coordinamento del Procuratore Aggiunto Dott. Fabio Scavone, sarebbe lui l'autore di tre furti con strappo commessi dal mese di ottobre 2018 al mese di febbraio 2019.

Tutti i casi si sono svolti in circostanze simili: l'uomo con la bici seguiva le donne fino all'androne, poi in un momento di distrazione, mentre queste cercavano le chiavi in borsa lui si approfittava per asportare la borsa anche con la violenza. In un caso specifico, pare che l'uomo avrebbe afferrato la borsa tenuta a tracolla e avrebbe strattonato la vittima facendola rovinare a terra, causandole lesioni personali.

L’arrestato è stato condotto al Cavadonna.