Siracusa, abusivismo edilizio: Russoniello e Trigilio "Comune abbia il coraggio di abbattere le costruzioni non sanabili"

Centinaia e centinaia di pratiche di condono edilizio non ancora evase negli archivi del Comune, una storia di abusivismo urbano a Siracusa. A denunciarlo i consiglieri pentastellati Silvia Russoniello e Roberto Trigilio.

Immobili abusivi, decine e decina, in particolare nella zona della Pizzuta, Villaggio Miano, Carancino e Tremilia.

“Le demolizioni delle costruzioni abusive - sottolineano i due consiglieri - rappresentano uno strumento insostituibile per la tutela del territorio e del paesaggio, bene garantito dall’art.9 della Costituzione, rappresentando un deterrente per future azioni di violazione dei suddetti. Peraltro, in tema di abusivismo edilizio, più volte la Corte Europea dei diritti dell’Uomo di Strasburgo ha condannato lo Stato Italiano per la mancata esecuzione da parte delle Autorità Municipali delle demolizioni dovute”.

“Abbiamo presentato – continuano Russoniello e Trigilio - una dettagliata interrogazione al sindaco e agli assessori al ramo di competenza poiché vorremmo sapere se l“Accordo di Programma” triennale, siglato in data 12.03.2015, tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa ed il Comune di Siracusa, in relazione al “Progetto di legalità in materia di acquisizioni e demolizioni di manufatti abusivi”, sia stato rinnovato alla sua scadenza e quale, dunque, sia lo stato di avanzamento dello stesso”.