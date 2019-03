Porto di Augusta, Davide Fazio "A rischio blocco da maggio"

Trenta giorni di tempo a partire dal primo di aprile per adeguare i natanti alle tabelle di armamento emesse dalla Capitaneria di Porto. Si tratta di un'ordinanza che secondo Unionports potrebbe bloccare il porto di Augusta, almeno nei servizi che vengono resi dalle aziende portuali locali al traffico navale.

A lanciare l'allarme il presidente Davide Fazio: "nelle tabelle vi sono prescrizioni che , al fine di aumentare la già alta sicurezza a bordo, prescrivono standard superiori in termini di numero di personale e di tipologia di professionalità che ci permettiamo di giudicare eccesivi specie per alcuni tipi di servizi come il rimorchio e natanti privi di propulsione propria".

“E’ doveroso precisare - dice Fazio - che gli operatori portuali lo scorso ottobre furono convocati dalla stessa capitaneria di porto per porre osservazioni nella fase di valutazione e determinazione delle medesime tabelle minime di armamento. Osservazioni che oggi, attraverso l’emanazione ufficiale dell’ordinanza, troviamo in parte accolte e in parte no , lasciando in una condizione di difficoltà una serie di imprenditori/armatori che speravano in questi mesi in un ulteriore confronto con l’autorità marittima.

“In ogni caso confidiamo ancora - conclude il presidente di Unionports - nella tradizionale sensibilità istituzionale della Capitaneria", alla quale l'associazione chiede un confronto