Siracusa, Pietro è la Cake Star 2019 su Real Time. IL VIDEO

Pietro è la Cake Star 2019 di Siracusa. Ieri sera su Real Time è andata in onda la settima puntata della trasmissione condotta da Katia Follesa e Damiano Carrara, registrata a Siracusa a novembre scorso e che ha visto partecipare il Bar Ciccio di Belvedere, il Cafè Archimede di piazza Archimede e Le Voglie di via Pescara.

In prima battuta c'è stata l'eliminazione di Stefano del Cafè Archimede.

Nella sfida finale si sono confrontati Pippo, affiancato dalla moglie e Pietro, che si è fatto aiutare dal fratello. Di fronte a loro per realizzare il dolce vincente i due contendenti hanno trovato arance Navel, mandorle e carrube. La vittoria finale ha consentito a Pietro di aggiudicarsi il premio di 2mila euro da investire nella propria attività.

Per vedere la puntata