Siracusa, sede di rappresentanza dell'Università Kore a villa Reimann: firmato l'accordo

Sarà un convegno con i massimi esperti nel campo del dialogo vocale tra uomo e macchine dotate di intelligence artificiale il primo evento che si svolgerà a Villa Reimann nell'ambito del gemellaggio tra Consorzio universitario Archimede e l'Università Kore di Enna. L'ambizione del progetto è quello di trattenere in città gli studenti e ampliare l'offerta formativa.

L'accordo, firmato ieri sera, a decorrere dall'anno accademico in corso, avrà durata di tre anni accademici ed è rinnovabile tacitamente per altri tre. A firmare l'intesa sono stati i presidenti dei due enti, Silvano La Rosa e Cataldo Salerno, davanti al sindaco, Francesco Italia, e all'assessore alla Cultura e all'Università, Fabio Granata. Presenti anche il deputato regionale Giovanni Cafeo e la preside della facoltà di Studi classici, linguistici e della formazione della Kore, Mariella Muscarà.

Per il sindaco, Francesco Italia, si tratta di “un'iniziativa lungimirante che ci aiuterà a combattere la desertificazioni culturale che rischiamo con il trasferimento delle giovani risorse che rappresentano il nostro futuro. La strada – ha aggiunto il sindaco Italia – è il potenziamento dell'offerta formativa e culturale, ma questo percorso ci deve servire anche a valorizzare ed ampliare le eccellenze già presenti. Sarebbe interessante mettere queste esperienze in rete e dotarle di una regia comune immaginando verso dove andare”.

"Stiamo avviando un percorso nuovo – ha aggiunto Salerno – e gli inizi non saranno semplici, ma la nostra esperienza di università giovane dimostra che con l'impegno si può arrivare lontano. I numeri in nostro possesso ci dicono che gli studenti dell'area siracusana sono circa 1.500, più quelli dell'area del sudest, e questo ci riempie di nuove responsabilità. Il nostro lavoro è rivolto principalmente agli studenti puntando sulla qualità, sui servizi e sull'organizzazione con l'obiettivo di intercettare, assieme alla altre università siciliane, un numero crescente di giovani che ogni anno vanno negli atenei del centro-nord".

"Questo accordo - dice l'assessore Granata - si inserisce in quel percorso di rinascita di villa Reimann, non solo materiale ma anche immateriale, attraverso la presenza universitaria in questo sito. La speranza – ha proseguito Granata - è che già dal prossimo anno, con le summer school e con i master, si possa porre la prima pietra per una maggiore tutela della villa da rafforzare ulteriormente in futuro con l'istituzione di nuovi corsi di laurea, sui quali però è ancora presto pronunciarsi”.