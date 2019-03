Siracusa, la Vittorini pronta ad accogliere le delegazioni partner del progetto Erasmus +

Ultimi preparativi alla Vittorini per accogliere le delegazioni di dirigenti, docenti e studenti, partner del progetto Erasmus +. Gli ospiti provengono dalla Polonia, dall’Irlanda, dalla Grecia, dal Portogallo e dalla Croazia.

“Once Upon an Island” è il titolo del progetto che ha come filo conduttore l’elaborazione di un modello e lo scambio di buone pratiche. Partendo da un’immaginaria isola deserta, che man mano si “riempie “di attività, pratiche, modelli di condivisione, gli alunni di tutte le scuole coinvolte elaborano e condividono idee e opere.

Dal 17 al 22 marzo, una delegazione di 31 alunni e docenti sarà accolta nella nostra città; i 19 studenti verranno ospitati dagli alunni della Vittorini, i quali avranno l’opportunità di vivere un autentico scambio culturale.

I lavori e le attività previste dal progetto, in questa fase della sua evoluzione, si apriranno con lo spettacolo di benvenuto offerto dalle alunne e dagli alunni dell’Istituto lunedì 18 marzo.