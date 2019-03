Siracusa-Catania, chiusure notturne per manutenzione impianti tecnologici

Chiusure notturne tra le 21 e le 6 per alcuni tratti dell'autostrada Siracusa-Catania la prossima settimana per consentire l'esecuzione di interventi di manutenzione agli impianti tecnologici. Lo rende noto Anas.

Nella notte tra il 19 e il 20 marzo, in direzione Siracusa, da Passo Martino a Lentini; nelle notti dal 20 al 23 marzo, in direzione Siracusa, da Lentini ad Augusta; nella notte tra il 26 e il 27 marzo, in direzione Catania, da Lentini a Passo Martino; nelle notti dal 27 al 30 marzo, in direzione Catania, da Augusta a Lentini.

Il percorso alternativo è costituito dalla strada statale 114 Orientale Sicula.