Siracusa, Lilt: Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica

Metti a tacere le bufale con la vera prevenzione. Questa la campagna della Lilt nell'ambito della XVIII edizione della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica. Simbolo della Campagna è da sempre l’olio extra vergine di oliva italiano, protagonista della dieta mediterranea e noto per le sue qualità protettive. Testimonial della Campagna 2019 è Selvaggia Lucarelli, opinionista e scrittrice. Altri Partners illustri saranno la Lega Calcio di serie A e Confcooperative, l’Associazione Nazionale Arbitri e l’Associazione Nazionale Allenatori.

"I volontari della Lilt di Siracusa – spiega Mario Lazzaro, Presidente della Sezione di Siracusa - saranno impegnati nelle piazze dei Comuni del territorio, per diffondere questo invito alla salute".

In cambio di un contributo a sostegno delle attività promosse dalla Lilt, sarà in distribuzione la classica bottiglia di olio extravergine di oliva italiano, unitamente ad un opuscolo ricco di informazioni sui corretti stili di vita.

Domenica 17 Marzo, dalle 9 potrete trovare il gazebo informativo Lilt con i volontari a Siracusa in Piazza Cappuccini (davanti al Monumento ai Caduti), ad Augusta in Piazza Duomo, dove si esibirà un gruppo musicale ad Avola in viale Mattarella e qui verrà organizzata una biciclettata, a Buccheri in Piazza Roma.

Domenica 24 Marzo, dalle 9 il Gazebo Lilt sarà allestito a Siracusa in Largo XXV Luglio, davanti al Tempio di Apollo da dove partirà una passeggiata in giro per l’isola di Ortigia affiancata da una “staffetta di Nordic Walking”. Una passeggiata partirà anche da Piazza Vittorio Emanuele a Pachino per giungere in Piazza Starrabba a Marzamemi.