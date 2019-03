Siracusa, Ortigia in trasferta contro il Bogliasco

L'Ortigia si rituffa in campionato, dove è attesa da una serie di partite che possono essere considerate vere e proprie finali per tentare l'accesso alla Final Six per il secondo anno consecutivo. Domani pomeriggio, alle 15, i biancoverdi scenderanno in vasca in Liguria, ospiti del Bogliasco. La formazione ligure è in fondo alla classifica e si gioca forse l'ultima possibilità per tentare di avvicinarsi alla zona play out.

Il sette allenato da Stefano Piccardo si presenta in condizioni discrete ma non ancora ottimali, con Cassia che in settimana si è allenato poco per via di un virus influenzale.

“Tatticamente – spiega il tecnico biancoverde - dovremo fare una partita corta, nel senso di tenere le due linee vicine, soprattutto nelle fasi di attacco, perché loro sono molto bravi a sfruttare il loro campo e a volte ci si trova con le linee troppo lontane e con pochi secondi da giocare. E talvolta si sprecano attacchi che, sostanzialmente, stando vicini si potrebbero curare meglio”.

"Per noi domani è fondamentale vincere – ribadisce Albert Español Lifante, attaccante spagnolo dell'Ortigia - per proseguire la lotta per il 4° o 5° posto. Loro sono ultimi perché in questo campionato c'è molta competitività, ma in casa giocano bene, danno tutto, vanno forte e sono aggressivi. Sarà sicuramente una partita molto difficile”.