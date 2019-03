Siracusa, asilo nido di via Cassia: La Garderie “Nessuna risposta su asilo sociale"

Nessuna risposta dal Comune, dopo 20 giorni, alla proposta della cooperativa di solidarietà sociale La Garderie riguardo all’asilo nido di via Luigi Cassia, nel rione della Mazzarrona.

La società ha chiesto di farsi carico della retta per la fascia di reddito più debole. “Noi siamo disposti a ogni cosa, pur di aprire. Anche ad anticipare le somme per gli arredi mancanti: si tratta di una somma poco superiore alle 20mila euro” - dicono i vertici della società cooperativa La Garderie. Il punto è anche quello di riavviare al lavoro le 18 lavoratrici della struttura: “Noi stiamo facendo di tutto per essere messi nelle condizioni di aprire al più presto l’asilo nido di via Cassia. A tenerlo chiusa si impedisce a bambini bisognosi di accedere a un servizio importante” - conclude la cooperativa