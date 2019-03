Siracusa, "Friday for future": mobilitazione per l'ambiente

Studenti, volontari e associazioni ambientaliste, mobilitati per salvare il pianeta.

Anche a Siracusa questa mattina manifestazione al Tempio di Apollo nell'ambito della campagna “Global strike for future” che nasce dall’azione di Greta Thunberg, la sedicenne svedese che che ha rimesso al centro del dibattito politico internazionale i cambiamenti climatici ed i loro devastanti effetti in atto sul pianeta.

In piazza si sono ritrovate classi degli istituti superiori ma anche delle scuole medie che con i loro striscioni e cartelloni hanno espresso tutta la loro preoccupazione per il futuro della terra. In contemporanea la manifestazione si è tenuta in oltre 100 Paesi e 1.500 città.