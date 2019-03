Il Siracusa in trasferta a Bisceglie, Raciti "Campo difficile"

"Per noi tutte le gare saranno delle finali, Bisceglie è un campo difficile dove hanno perso Catania, Catanzaro, Rende" - così il tecnico azzurro, Ezio Raciti, commenta la trasferta di questo fine settimana.

"Loro stanno costruendo la loro salvezza in casa, ma noi dobbiamo fare punti.E' una partita fondamentale.Non dobbiamo trovare alibi su aspetti extra calcistici, dobbiamo dare risposte sul campo per la società e il nostro pubblico" - conclude