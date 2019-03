Siracusa, opere d’arte su cartelloni stradali non in uso: via al progetto

Trasformare Siracusa in un'opera d'arte a cielo aperto. Questo il progetto che parte da oggi e che porta la firma di Andrea Chisesi.

Si chiama #artair museo a cielo aperto: opere d’arte su cartelloni stradali non in uso per riqualificare il territorio.

È un’opera istallata in un posto insolito spesso in periferia, donata alla città, alla strada, al territorio.