Palazzolo Acreide, oltre 3 milioni di euro per la pista ciclabile degli Iblei

Oltre 3 milioni di euro per la “realizzazione di una pista ciclabile nel tratto della linea ferroviaria dismessa Siracusa – Ragusa Vizzini Val D’Anapo compresa tra la ex stazione ferroviaria Cassaro – Ferla e Buscemi”, idealmente chiamata, la “pista ciclabile degli Iblei” perché si snoda fra la stazione ferroviaria di Cassaro - Ferla e Buscemi, ma in territorio anche del Comune di Palazzolo.

A darne notizia Vincenzo Vinciullo, ex deputato regionale